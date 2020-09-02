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02 сентября 07:42

Джон Купер: С настроем у хоккеистов все в порядке, но в серии с «Бостоном» мы играли не идеально

Главный тренер «Тампа-Бэй» подвел итоги серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона».

- Подводя некоторые итоги того, что уже состоялось, могу сказать, что мы играли не идеально. Были периоды, когда приходилось крепко задумываться над тем, что происходит, но в целом мы придерживались плана. С настроем у хоккеистов все в порядке. План на игру может быть какой угодно. Главное, чтобы игроки выполняли его, тогда все будет хорошо, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во вторник «Лайтнинг» одержали победу над «Бостоном» в пятом матче серии со счетом 3:2 и выиграли серию до четырех побед (4-1). В полуфинале турнира «Тампа-Бэй» сыграет с победителем пары «Филадельфия» - «Айлендерс».

источник: NHL (НХЛ)
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Джон Купер: С настроем у хоккеистов все в порядке, но в серии с «Бостоном» мы играли не идеально
Главный тренер «Тампа-Бэй» подвел итоги серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона».
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