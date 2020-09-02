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02 сентября 10:29

Трэвис Грин: Демко сегодня отлично со всем справился, горжусь им

Главный тренер «Ванкувера» оценил игру голкипера команды Тэтчера Демко в пятом матче серии плей-офф с «Вегасом» (2:1).

- Да, Демко ни разу до сегодняшнего матча не выходил в старте, но Маркстрем играл очень хорошо. Маркстрем - это рабочая лошадка, и его огромная заслуга в том, где мы сейчас находимся. Однако Демко сегодня отлично со всем справился. Я горжусь им, - приводит слова Грина пресс-служба НХЛ.

Отметим, что 24-летний голкипер сделал 42 сэйва и выиграл свой первый кубковый матч в карьере.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вегаса», следующая встреча команд состоится 3 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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