Трэвис Грин: Демко сегодня отлично со всем справился, горжусь им

- Да, Демко ни разу до сегодняшнего матча не выходил в старте, но Маркстрем играл очень хорошо. Маркстрем - это рабочая лошадка, и его огромная заслуга в том, где мы сейчас находимся. Однако Демко сегодня отлично со всем справился. Я горжусь им, - приводит слова Грина пресс-служба НХЛ.

Отметим, что 24-летний голкипер сделал 42 сэйва и выиграл свой первый кубковый матч в карьере.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вегаса», следующая встреча команд состоится 3 сентября.