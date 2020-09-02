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02 сентября 14:15
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Кагарлицкий: Надеюсь и верю, что «Динамо» выдаст хороший сезон

Нападающий вернулся в московский клуб после одного года в СКА.

Дмитрий Кагарлицкий поделился своим мнением о перспективах «Динамо» в чемпионате КХЛ.

«Регулярный чемпионат стартует 2 сентября, но «Динамо» свой первый матч проводит 5 числа, то есть будет несколько «лишних» дней, чтобы подойти к старту сезона в оптимальной форме, – отметил нападающий бело-голубых в интервью News.ru. – Вернулся в команду с позитивными эмоциями. Я хотел снова играть за «Динамо», и сейчас очень рад, что я здесь. Надеюсь и верю, что мы вместе выдадим хороший сезон.

У нас сейчас на самом деле хорошая команда, все ребята уже не первый год играют вместе, прекрасно знают друг друга. В межсезонье изменения в составе были минимальными, так что наш боевой коллектив сохранился практически в том же виде, каким был в прошлом сезоне. Думаю, нельзя говорить, что у «Динамо» сейчас есть только одно-два хороших звена — все четыре тройки выглядят неплохо. Плюс есть запасные — так что у нас на данный момент вообще шесть звеньев набирается. И все игроки готовы занять лидирующие позиции в команде. Есть немало молодых, талантливых и перспективных хоккеистов. Поэтому я уверен, что у «Динамо» в предстоящем сезоне будет хорошая, сбалансированная команда».

Кагарлицкий в минувшем сезоне набрал 15 очков (4+11) в 36 матчах в составе СКА. Всего в активе 31-летнего нападающего 479 игр и 337 очков в КХЛ (124+213).

«Динамо» стартует в регулярном чемпионате КХЛ 5 сентября матчем в Балашихе против «Авангарда».

источник: News.ru
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