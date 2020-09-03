ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 11:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Слован» может вернуться в КХЛ

Клуб из Братиславы выступал в лиге с 2012 по 2019 годы.

Sport.sk сообщает, что братиславский «Слован» в будущем может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

14 августа клуб перешел под контроль новых владельцев во главе с одним из самых богатых бизнесменов Словакии Рудольфом Грубы, одного из основателей компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения.

В данный момент «Слован» выплатил долги муниципалитету Братиславы за аренду хоккейного комплекса имени Ондрея Непелы, а также закрывает задолженности по зарплатам перед хоккеистами.

Если в дальнейшем финансовая ситуация будет оставаться стабильной, «Слован» может рассмотреть возможность возвращения в КХЛ.

Для этого «Словану» будут нужны две команды. Основной состав будет играть в КХЛ, а резервисты – в словацкой экстралиге.

Грубы пока довольно осторожен в своих заявлениях по этому поводу, однако не отрицает такую перспективу, отмечая, что все будет зависеть от возможности создать качественную команду в Братиславе.

«Слован» играл в КХЛ с 2012 по 2019 годы, дважды пробившись в плей-офф (в 2013-м и 2016-м). В минувшем сезоне братиславская команда заняла второе место в регулярном чемпионате Словакии, однако плей-офф в экстралиге проводить не стали из-за пандемии коронавируса.

источник: Sport.sk
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России: плюс Соболев и Фомин, минус Головин«Динамо» узнало соперника по Лиге ЕвропыКак во время кризиса быстро и недорого купить хороший автомобиль с пробегом: советы опытного продавцаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
«Слован» может вернуться в КХЛ
Клуб из Братиславы выступал в лиге с 2012 по 2019 годы.
03.09.2020 11:55
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Никитин - после поражения от «Ак Барса»: Есть вопросы по игровой дисциплине
В среду стартовал новый сезон КХЛ.
03.09.2020 08:49
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Радулов – после поражения от «Колорадо»: «Далласу» нужно больше времени проводить в чужой зоне
Встреча состоялась в Эдмонтоне.
03.09.2020 08:27
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Найджел Доус: ЦСКА - очень сильный соперник, который любит играть жестко
В среду стартовал новый сезон КХЛ.
03.09.2020 07:31
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Владислав Третьяк: Я получил удовольствие от матча ЦСКА – «Ак Барс»
В среду стартовал новый сезон КХЛ.
03.09.2020 07:17
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Шайба Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Даллас» и сравнять счет в серии (видео)
Встреча состоялась в Эдмонтоне.
03.09.2020 06:06
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА проиграл «Ак Барсу» на старте нового сезона
Встреча прошла в Москве.
02.09.2020 21:56
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Сент-Луис» обменял Аллена в «Монреаль»
Он уже выступал за «Канадиенс» – с 2008 по 2010 год.
02.09.2020 20:54
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Рирден стал тренером «Питтсбурга»
С 2018 года он работал с «Вашингтоном».
02.09.2020 19:04
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Убытки «Йокерита» за пять сезонов в КХЛ составили 67,5 миллионов евро
Клуб из Хельсинки присоединился к лиге в 2014 году.
02.09.2020 17:56
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика