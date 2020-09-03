«Слован» может вернуться в КХЛ

Sport.sk сообщает, что братиславский «Слован» в будущем может вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

14 августа клуб перешел под контроль новых владельцев во главе с одним из самых богатых бизнесменов Словакии Рудольфом Грубы, одного из основателей компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения.

В данный момент «Слован» выплатил долги муниципалитету Братиславы за аренду хоккейного комплекса имени Ондрея Непелы, а также закрывает задолженности по зарплатам перед хоккеистами.

Если в дальнейшем финансовая ситуация будет оставаться стабильной, «Слован» может рассмотреть возможность возвращения в КХЛ.

Для этого «Словану» будут нужны две команды. Основной состав будет играть в КХЛ, а резервисты – в словацкой экстралиге.