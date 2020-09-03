«Питтсбург» не будет продлевать контракт с Шульцем

«Питтсбург Пингвинз» не будут продлевать контракт с 30-летним защитником Джастином Шульцем.

Об этом рассказал генеральный менеджер клуба НХЛ Джим Ротерфорд в интервью Pittsburgh Post-Gazette:

«Мы будем расставаться с Шульцем. Из-за потолка зарплат Джастину лучше выйти на рынок свободных агентов».

По соглашению, которое заканчивается в нынешнем году, защитник получал 3,5 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне Шульц провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 12 очков (3+9), а также сыграл четыре встречи в плей-офф, отметившись одной результативной передачей.