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03 сентября 13:57
автор: Виктор Шарафудинов

Один из арбитров матча «Динамо» (Рига) – «Барыс» заразился коронавирусом

Игра регулярного чемпионата КХЛ должна состояться в латвийской столице сегодня 3 сентября.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что один из арбитров, назначенных на матч регулярного чемпионата «Динамо» (Рига) – «Барыс» заразился коронавирусом.

«У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч «Динамо» Рига – «Барыс» будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус», – сказано в сообщении.

Матч состоится сегодня 3 сентября в Риге и начнется в 17:00 по московскому времени. Для обеих команд эта встреча станет первой в нынешнем сезоне.

источник: КХЛ
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