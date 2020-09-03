По регламенту КХЛ «Йокериту» грозит техническое поражение за неявку в Минск на матч против «Динамо»

Из-за неявки в Минск на выездную игру регулярного чемпионата КХЛ против местного «Динамо» финскому «Йокериту» грозит техническое поражение.

Санкции за неявку на матч закреплены в статье 29, пункте 15 дисциплинарного регламента КХЛ сезона-2020/21:

«В случае неявки команды клуба или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на клуб налагается штраф в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей. При этом команде клуба засчитывается техническое поражение (–:+), и этот клуб обязан возместить клубу команды соперника все возникшие убытки».

Сегодня стало известно, что «Йокерит» на игру не вылетел. Лига пообещала о причинах отмены матча сообщить дополнительно.

Ранее болельщики финского клуба призвали команду отказаться от поездки в Минск из-за ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов президента страны.