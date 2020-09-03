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03 сентября 16:13
автор: Виктор Шарафудинов

Владислав Третьяк: КХЛ должна решить, как наказывать «Йокерит»

Финская команда не прилетела в Минск на матч против «Динамо».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с неявкой «Йокерита» на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

«КХЛ должна решить, как наказывать команду, которая не явилась на соревнования», заявил Третьяк в интервью «РИА Новости».

По регламенту КХЛ за неявку на матч полагается техническое поражение и штраф в три миллиона рублей.

Игра «Динамо» (Минск) – «Йокерит» должна была состояться сегодня 3 сентября, но финский клуб не прилетел в белорусскую столицу.

Ранее болельщики финского клуба призвали команду отказаться от поездки в Минск из-за ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов президента страны.

источник: «РИА Новости»
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