Владислав Третьяк: КХЛ должна решить, как наказывать «Йокерит»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с неявкой «Йокерита» на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

«КХЛ должна решить, как наказывать команду, которая не явилась на соревнования», – заявил Третьяк в интервью «РИА Новости».

По регламенту КХЛ за неявку на матч полагается техническое поражение и штраф в три миллиона рублей.

Игра «Динамо» (Минск) – «Йокерит» должна была состояться сегодня 3 сентября, но финский клуб не прилетел в белорусскую столицу.

Ранее болельщики финского клуба призвали команду отказаться от поездки в Минск из-за ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов президента страны.