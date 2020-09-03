«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку в Минск на матч против «Динамо»

Континентальная хоккейная лига наказала финский «Йокерит» техническим поражением за неявку на выездной матча регулярного чемпионата против минского «Динамо».

«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», – сказано в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Игра «Динамо» (Минск) – «Йокерит» должна была состояться сегодня 3 сентября, но финский клуб не прилетел в белорусскую столицу.

Ранее болельщики финского клуба призвали команду отказаться от поездки в Минск из-за ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов президента страны.