ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 19:21

«Барыс» на выезде взял верх над рижским «Динамо»

Хоккеисты «Барыса» обыграли рижское «Динамо» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе казахстанского клуба заброшенными шайбами отметились Кертис Волк (9-я минута), Никита Михайлис (14) и Даррен Диц (17), у рижской команды точным броском отличились Павел Чернов (40) и Денис Паршин (60).

В следующем матче «Динамо» на своем льду сыграет против «Йокерита», а «Барыс» на выезде сыграет с минским «Динамо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) – «Барыс» (Астана) – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Волк, 8:02 – 0:1. Михайлис (Шевченко), 13:11 – 0:2 (бол). Диц (Старченко), 17:00 – 0:3. Чернов (Паршин), 39:00 – 1:3 (бол). Паршин (Сотниекс, Эллис), 59:34 – 2:3 (бол).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Грачёва – в третьем круге US OpenЗащитник ЦСКА стал автором первой шайбы в новом сезоне КХЛУстанавливаем правильное давление в шинах автомобиля: летом и зимойЖенщина сверкнула аппетитными формами и пожалелаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Юрий Михайлис: Рады, что выиграли у «Динамо», но опять же «Барыс» подводит дисциплина
Главный тренер «Барыса» прокомментировал победу над рижским «Динамо» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ.
03.09.2020 20:36
Хоккей
Яри Курри: Сейчас не время играть в хоккей в Минске
Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал решение клуба отказаться от поездки в Минск на матч с «Динамо».
03.09.2020 20:01
Хоккей
Две передачи Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор»
Две передачи Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор»
03.09.2020 19:27
Хоккей
«Барыс» на выезде взял верх над рижским «Динамо»
Хоккеисты «Барыса» обыграли рижское «Динамо» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
03.09.2020 19:21
Хоккей
«Йокерит»: Мы полностью принимаем тот факт, что нам засчитают техническое поражение
Менеджер по связям с общественностью «Йокерита» Ииро Кеурулайнен прокомментировал решение КХЛ засчитать финской команде техническое поражение в матче с минским «Динамо».
03.09.2020 19:20
Хоккей
Защитник «Вашингтона» Алексеев перешел в «Салават Юлаев»
Ранее он находился в системе СКА.
03.09.2020 18:51
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Вячеслав Буцаев: Завтра со СКА сыграет неосновной состав «Нефтехимика»
Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что клуб не сможет выставить основной состав в стартовом матче КХЛ против СКА.
03.09.2020 18:34
Хоккей
«Йокериту» засчитано поражение за неявку на матч с «Динамо» (Минск)
«Йокериту» засчитано поражение за неявку на матч с «Динамо» (Минск)
Игра в белорусской столице должна была состояться сегодня.
03.09.2020 17:27
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Владислав Третьяк: КХЛ должна решить, как наказывать «Йокерит»
Финская команда не прилетела в Минск на матч против «Динамо».
03.09.2020 16:13
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Гатиятулин будет удаленно руководить «Трактором» во время матча с «Автомобилистом»
Встреча регулярного чемпионата КХЛ состоится сегодня в Челябинске.
03.09.2020 14:45
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика