«Барыс» на выезде взял верх над рижским «Динамо»

В составе казахстанского клуба заброшенными шайбами отметились Кертис Волк (9-я минута), Никита Михайлис (14) и Даррен Диц (17), у рижской команды точным броском отличились Павел Чернов (40) и Денис Паршин (60).

В следующем матче «Динамо» на своем льду сыграет против «Йокерита», а «Барыс» на выезде сыграет с минским «Динамо».

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«Динамо» (Рига) – «Барыс» (Астана) – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Волк, 8:02 – 0:1. Михайлис (Шевченко), 13:11 – 0:2 (бол). Диц (Старченко), 17:00 – 0:3. Чернов (Паршин), 39:00 – 1:3 (бол). Паршин (Сотниекс, Эллис), 59:34 – 2:3 (бол).