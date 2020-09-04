В четверг Кучеров тренировался вместе с «Тампой»

- Он был там, участвовал в тренировке. Что касается всего остального, мы не знаем даже нашего противника, не говоря уже о том, когда мы играем, - цитирует пресс-служба НХЛ главного тренера команды Джона Купера.

Напомним, что в пятом матче серии против «Бостона», который состоялся в минувший вторник, защитник «Брюинз» Здено Хара клюшкой попал в лицо Кучерову. Российский форвард с трудом покинул лед и в первом периоде на лед больше не возвращался. Нападающий появился на площадке во втором периоде встречи, но вновь покинул ее за семь минут до конца и больше на льду не появлялся.

Добавим, что соперником «Лайтнинг» по 1/2 финала Кубка Стэнли станет победитель пары «Айлендерс» -«Филадельфия».