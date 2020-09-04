Вратарь «Ванкувера» Демко установил новый рекорд НХЛ, побив достижение Рихтера 29-летней давности

Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегасса» установил новый рекорд плей-офф НХЛ.
«Кэнакс» победили 4:0, а 24-летний американец парировал 48 бросков хоккеистов «Голден Найтс», установив новое лучшее достижение для вратарей-новичков в «сухом» матче.
Счет в серии 3-3. Седьмой матч состоится в ночь с 4 на 5 сентября.
Автором предыдущего рекорда был голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Рихтер, который сделал 37 сэйвов 7 апреля 1991 года в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (6:0).
Thatcher Demko’s 48 saves are the most by a rookie goaltender in a playoff shutout since 1955-56, besting the previous mark set by Mike Ritcher (37 in Game 3 of 1991 DSF w/ NYR). #NHLStats #StanleyCup https://t.co/s6SLnPbHdw— NHL Public Relations (@PR_NHL) September 4, 2020