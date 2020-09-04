Худобин выйдет в стартовом составе «Далласа» в седьмом матче против «Колорадо»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс заявил, что российский вратарь Антон Худобин выйдет в стартовом составе в седьмом матче серии второго раунда плей-офф против «Колорадо Эвеланш».

«Мы идем с Худобиным, – цитирует слова Боунесса официальный сайт НХЛ. – Да, я вам досрочно раскрываю интригу. Но что тянуть? Худобин - наш парень, который будет защищать ворота. Тем более Бен Бишоп сейчас играть не готов по состоянию здоровья.

Очень важно поймать правильный импульс в седьмой игре. Для этого мы должны показать фирменный хоккей «Далласа» на протяжении всех 60 минут. И мы способны это сделать. Важно держаться подальше от скамейки штрафников, быть надежными и дисциплинированными.

Когда мы с ребятами обсуждаем седьмой матч, я говорю им так: для вас это возможность сделать шаг вперед в плей-офф, ты можешь помочь команде, а также вывести свою карьеру на новый уровень. Седьмой матч – всегда большой матч. И он останется ярким воспоминанием в вашей карьере. Конечно, победить в таких матчах непросто. Но тут многое зависит от индивидуальностей и наших лидеров, способных повести команду за собой».

Матч «Колорадо» – «Даллас» состоится сегодня 4 сентября и начнется в 23:00 по московскому времени. Счет в серии 3-3. Победитель сыграет в финале Западной конференции.