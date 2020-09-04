Руководство «Автомобилиста» поставило команде задачу выйти в финал Кубка Гагарина в сезоне-2020/21

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что руководство клуба поставило перед командой Билла Питерса задачу выйти в финал Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

«Наша задача на сезон звучит просто: выход в финал Кубка Гагарина, – цитирует слова Рябкова «РИА Новости». – Такую задачу нам поставили руководители. Будет непросто, но приложим все усилия. Мы хорошо играли в «регулярках» последние три года, но это не помогало команде в плей-офф. Нужно сделать следующий шаг, мы должны уверенно играть в плей-офф. С этой целью мы подбирали состав и тренера Билла Питерса пригласили».

В КХЛ «Автомобилист» выступает с 2009 года. В десяти предыдущих сезонах команда из Екатеринбурга шесть раз выходила в плей-офф, но при этом лишь однажды преодолела барьер первого раунда.

В прошлом году «Автомобилист» обыграл «Трактор» (4-0), но затем уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).