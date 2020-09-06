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06 сентября 19:17
автор: Владислав Корегин

Тренер «Сочи» – после поражения «Металлургу» со счетом 0:6: Второй пропущенный гол надломил нас

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» (0:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Тяжело комментировать. Обидное поражение. Надо извлекать уроки. Можно сказать, что мы до второй пропущенной шайбы играли неплохо. Но я не считаю, что там у соперника было большое преимущество. Второй гол нас надломил, многое стало не получаться, на льду была одна команда – «Металлург», – цитирует Андриевского пресс-служба магнитогорского клуба.

Напомним, что «Сочи» потерпел второе поражение в новом сезоне КХЛ. Следующим соперником команды станет «Трактор». Игра состоится 8 сентября в Челябинске.

источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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