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07 сентября 15:36

Джон Купер: Не ждем сюрпризов от «Айлендерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй» поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс».

- «Айлендерс» заслуженно пользуются репутацией команды, умеющей обороняться и атаковать, но мы уже прошли проверку боем в сериях против «Коламбуса» и «Бостона». Так что мы не ждем сюрпризов, - передает слова Купера официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился после травмы и поможет своей команде в первом матче серии.

Добавим, что первый матч серии до четырех побед между «Тампой» и «Айлендерс» будет сыгран 8 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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Джон Купер: Не ждем сюрпризов от «Айлендерс»
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