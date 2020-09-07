Джон Купер: Не ждем сюрпризов от «Айлендерс»

- «Айлендерс» заслуженно пользуются репутацией команды, умеющей обороняться и атаковать, но мы уже прошли проверку боем в сериях против «Коламбуса» и «Бостона». Так что мы не ждем сюрпризов, - передает слова Купера официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился после травмы и поможет своей команде в первом матче серии.

Добавим, что первый матч серии до четырех побед между «Тампой» и «Айлендерс» будет сыгран 8 сентября.