Худобин признан первой звездой третьего матча «Далласа» и «Вегаса», а Радулов – второй

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин был признан первой звездой третьего матча финала Западной конференции против «Вегаса».

«Старз» одержали победу в овертайме со счетом 3:2, а Худобин отразил 38 бросков соперников из 40.

Победную шайбу «Далласа» забросил на 31-й секунде овертайма Александр Радулов. Его признали второй звездой матча.

Стоит отметить, что Радулов стал автором самого быстрого гола в овертайме в истории выступлений своего клуба в Кубке Стэнли. Прежнее достижение принадлежало Джейми Лангенбрюннеру, который отличился на 46-й секунде дополнительного периода в матче плей-офф против «Детройта» в 1998 году.

Третьей звездой матча «Даллас» – «Вегас» был признан защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, автор первого гола своей команды.