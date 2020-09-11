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11 сентября 07:17
автор: Виктор Шарафудинов

Худобин признан первой звездой третьего матча «Далласа» и «Вегаса», а Радулов – второй

«Старз» в овертайме обыграли «Голден Найтс».

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин был признан первой звездой третьего матча финала Западной конференции против «Вегаса».

«Старз» одержали победу в овертайме со счетом 3:2, а Худобин отразил 38 бросков соперников из 40.

Победную шайбу «Далласа» забросил на 31-й секунде овертайма Александр Радулов. Его признали второй звездой матча.

Стоит отметить, что Радулов стал автором самого быстрого гола в овертайме в истории выступлений своего клуба в Кубке Стэнли. Прежнее достижение принадлежало Джейми Лангенбрюннеру, который отличился на 46-й секунде дополнительного периода в матче плей-офф против «Детройта» в 1998 году.

Третьей звездой матча «Даллас» – «Вегас» был признан защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, автор первого гола своей команды.

«Даллас» ведет в серии 2-1. Четвертый матч состоится в ночь с 12 на 13 сентября.

источник: «Советский спорт»
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