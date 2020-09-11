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11 сентября 08:19
автор: Виктор Шарафудинов

Питер Дебур: У «Вегаса» было достаточно шансов выиграть в последние пять минут основного времени

«Голден Найтс» уступили «Далласу» в овертайме в третьем матче финала Западной конференции.

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Даллас Старз».

«Сегодня нам пришлось много работать, – цитирует слова Дебура официальный сайт НХЛ. – Мне понравился первый период в нашем исполнении. Во втором периоде уже соперник был лучше, но в третьей 20-минутке мы вернулись в игру. У нас было достаточно шансов выиграть матча в последние 5 минут основного времени.

Это был один из тех вечеров, когда они использовали свои шансы. Сегодня шайба попадала не в те клюшки и в неправильных для нас местах. Бенн и Радулов – эти парни забрасывают шайбы в сетку, когда получают такие шансы».

Джейми Бенн забросил вторую шайбу «Далласа» по ходу третьего периода, а Александр Радулов отличился на 31-й секунде овертайме, оформив победу своей команды.

Первой звездой матча был признан российский вратарь «Старз» Антон Худобин, отразивший 38 бросков соперников из 40.

«Даллас» теперь ведет в серии 2-1. Четвертый матч состоится в ночь с 12 на 13 сентября.

источник: NHL (НХЛ)
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