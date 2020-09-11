Рик Боунесс: Без Худобина «Даллас» не добрался бы до овертайма

Исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал победу над «Вегасом» в третьем матче финальной серии Западной конференции.

«Мы бы не добрались до овертайма без Худобина, – цитирует слова Боунесса официальный сайт НХЛ. – В третьем периоде мы выстрелили себе в ногу, уступив по броскам 4-18. Выручил Худобин. Сегодня вечером он сыграл фантастически. Сделал несколько выдающихся сэйвов, особенно когда мы играли в меньшинстве после нашего челленджа. Сегодняшняя победа – это его заслуга».

Благодаря голу Александра Радулова на 31-й секунде овертайма «Даллас» одержал победу с результатом 3:2. Теперь счет в серии 2-1 в пользу «Старз».

Четвертый матч состоится в ночь с 12 на 13 сентября.