Александр Пашков: «Йокерит» может быть исключен из числа участников КХЛ

Напомним, что сегодня официальный сайт «Йокерита» сообщил о том, что команда отправлена на двухнедельный карантин решением властей Финляндии.

Таким образом, сегодняшняя игра в рамках регулярного чемпионата между финским клубом и «Ак Барсом» официально перенесена.

– Решение «Йокерита» может иметь последствия, которые будут влиять на результаты чемпионата. Клуб может быть исключен из числа участников чемпионата, потому что нет никакой гарантии, что они продолжат играть. Если остальные команды чемпионата последуют примеру «Йокерита», то это будет большой проблемой для КХЛ. Но мне кажется, что до этого не дойдет, – цитирует Пашкова Sport24.