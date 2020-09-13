«Даллас» - о Худобине: Этот мужчина заслуживает всех объятий в мире

«Даллас» отметил игру российского вратаря Антона Худобина в четвертом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса» (2:1).

«Этот мужчина заслуживает всех объятий в мире», - говорится в сообщении клуба в твиттере.

This man deserves ALL THE HUGS IN THE WORLD 🤗 pic.twitter.com/Nu9MfqNbZW — Dallas Stars (@DallasStars) September 13, 2020

Напомним, Худобин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и помог «Далласу» одержать победу со счетом 2:1. Россиянин был признан первой звездой матча. У победителей отличились Джо Павелски и Джейми Бенн, за «Голден Найтс» забил Алек Мартинес.