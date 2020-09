«Даллас» - о Худобине: Этот мужчина заслуживает всех объятий в мире

«Даллас» отметил игру российского вратаря Антона Худобина в четвертом матче серии финала Западной конференции против «Вегаса» (2:1).

«Этот мужчина заслуживает всех объятий в мире», - говорится в сообщении клуба в твиттере.

This man deserves ALL THE HUGS IN THE WORLD 🤗 pic.twitter.com/Nu9MfqNbZW