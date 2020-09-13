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13 сентября 08:56
автор: Юрий Нечаев

НХЛ выбрала лучшего генменеджера сезона

Награда вручается с 2010 года.

Лу Ламорелло из «Айлендерс» признан лучшим генеральным менеджером НХЛ по итогам сезона.

Победитель определялся в результате голосования среди всех генменеджеров НХЛ, руководителей Лиги, а также журналистов.

Напомним, Ламорелло руководит «Айлендерс» с июня 2018 года. В настоящий момент «Островитяне» продолжают борьбу с «Тампой» за выход в финал Кубка Стэнли.

источник: NHL (НХЛ)
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