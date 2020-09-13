НХЛ выбрала лучшего генменеджера сезона

Лу Ламорелло из «Айлендерс» признан лучшим генеральным менеджером НХЛ по итогам сезона.
Lou Lamoriello is the winner of the Jim Gregory GM of the Year Award! #NHLAwards— NHL (@NHL) September 12, 2020
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Победитель определялся в результате голосования среди всех генменеджеров НХЛ, руководителей Лиги, а также журналистов.
Напомним, Ламорелло руководит «Айлендерс» с июня 2018 года. В настоящий момент «Островитяне» продолжают борьбу с «Тампой» за выход в финал Кубка Стэнли.