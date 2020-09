НХЛ выбрала лучшего генменеджера сезона

Лу Ламорелло из «Айлендерс» признан лучшим генеральным менеджером НХЛ по итогам сезона.

Lou Lamoriello is the winner of the Jim Gregory GM of the Year Award! #NHLAwards



MORE ➡️ https://t.co/j251v6YBjq pic.twitter.com/Raq8hMzTbi