«Сибирь» в овертайме вырвала победу у рижского «Динамо», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

Главным героем встречи стал форвард хозяев Юусо Пуустинен, отметившийся хет-триком на 50-й, 60-й и 65-й минутах. Еще один гол на счету Егора Миловзорова (59).

За гостей шайбы забросили Даниелс Берзиньш (24-я минута), Зак Митчелл (31) и Янис Якс (36).

Таким образом, новосибирский клуб одержал вторую победу в сезоне при четырех поражениях. У рижской команды лишь один выигрыш и три поражения.

В следующем матче «Сибирь» примет у себя московское «Динамо», а рижане сыграют в гостях с «Амуром».

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