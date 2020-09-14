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14 сентября 17:57
автор: Владислав Корегин

«Сибирь» в овертайме вырвала победу у рижского «Динамо», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Динамо» (Рига) завершился победой новосибирской команды со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Юусо Пуустинен, отметившийся хет-триком на 50-й, 60-й и 65-й минутах. Еще один гол на счету Егора Миловзорова (59).

За гостей шайбы забросили Даниелс Берзиньш (24-я минута), Зак Митчелл (31) и Янис Якс (36).

Таким образом, новосибирский клуб одержал вторую победу в сезоне при четырех поражениях. У рижской команды лишь один выигрыш и три поражения.

В следующем матче «Сибирь» примет у себя московское «Динамо», а рижане сыграют в гостях с «Амуром».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — «Динамо» (Рига) — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
Голы: Берзиньш (Мейя, Ошениекс), 23:58 - 0:1. Митчелл (Эллис), 30:44 - 0:2. Якс (Берзиньш), 35:44 - 0:3. Пуустинен (Руохомаа, Шаров), 49:27 - 1:3. Миловзоров (Руохомаа, Морозов), 58:29 - 2:3. Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка), 59:02 - 3:3. Пуустинен, 64:47 - 4:3.

источник: «Советский спорт»
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«Сибирь» в овертайме вырвала победу у рижского «Динамо», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:3
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» – «Динамо» (Рига) завершился победой новосибирской команды со счетом 4:3.
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