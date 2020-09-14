Тренер «Барыса» Михайлис – о поражении в игре с ЦСКА: Сегодня моя команда больше заслуживала победу

– Игра была равная. Где-то моменты были у нас, где-то у соперника. Дошло до буллитов, команде ЦСКА больше повезло. Хотя мне кажется, что мы больше заслуживали победу сегодня. Даррена не хватало сегодня, это однозначно. Это капитан и сердце команды. Микротравма небольшая. Он поддерживал команду в перерыве, – цитирует Михайлиса пресс-служба армейцев.

Отметим, что казахстанская команда вела по ходу встречи вплоть до 58 минуты игры, затем форвард гостей Александр Попов сравнял счет. В серии буллитов победу армейцам принес точный бросок Константина Окулова.

После шести матчей подопечные Михайлиса одержали две победы и потерпели четыре поражения, расположившись на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции (7 очков).

В следующем матче «Барыс» дома примет рижское «Динамо». Игра пройдет 18 сентября в 14:00 по московскому времени.