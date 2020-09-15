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15 сентября 13:53
автор: Владислав Корегин

Геннадий Величкин: Не думал, что Худобин сможет замахнуться на Кубок Стэнли

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил игру голкипера «Далласа» Антона Худобина, который помог команде выйти в финал Кубка Стэнли.

– Несмотря на то, что Антон – воспитанник казахстанского хоккея, он молоденьким к нам пришел и все хоккейные азы постигал в Магнитогорске. Когда он уехал в Америку, я понимал, что он себе там найдет место. Но чтобы замахнуться на Кубок Стэнли и быть основным вратарем – это фантастика, я безмерно рад за него, – цитирует Величкина Sport24.

Отметим, что в нынешнем плей-офф на счету 34-летнего Худобина 19 матчей, в среднем он отбивает 92 процента бросков по своим воротам.

«Даллас» выиграл серию у «Вегаса» (4-1) и вышел в финал Кубка Стэнли, где они сыграют с победителем пары «Тампа-Бэй» – «Айлендерс». На данный момент, счет 3-1 в пользу «Лайтнинг».

источник: Sport24
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