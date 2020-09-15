В «Йокерите» не нашли коронавируса, но команда остается в карантине

Официальный сайт «Йокерита» сообщает, что вся команда в понедельник 14 сентября прошла новое тестирование на коронавирус.

Все тесты дали отрицательных результат, но при этом все хоккеисты, которые 9 сентября принимали участие в матче с «Нефтехимиком» (6:0 дома) по прежнему находятся на самоизоляции.

Напомним, что в минувшую пятницу 11 сентября после того, как у нижнекамской команде подтвердили четыре случая заражения коронавирусом, игроки и тренеры «Йокерита» были отправлены на двухнедельный карантин в соответствии с требованиями правительства Финляндии.

КХЛ перенесла пять матчей с участием «Йокерита», которые должны были пройти с 11 по 21 сентября (против «Ак Барса», «Северстали» и «Металлурга» в Хельсинки, а также выездные встречи против «Витязя» и ЦСКА).