«Вашингтон» объявил о назначении Лавиолетта на должность главного тренера

Официальный сайт НХЛ сообщает о том, что генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил о назначении 55-летнего американца Питера Лавиолетта новым главным тренером команды.

«Питер успешно работал в НХЛ в качестве главного тренера, – заявил Маклеллан. – Он выигрывал Кубок Стэнли, и сотрудничество с ним станет бесценным опытом для нашей команды. Он отлично умеет мотивировать хоккеистов играть страстно, сохраняя при этом дисциплину. Вдобавок он всегда помогал молодым игрокам раскрывать свой потенциал. Питер – сильная личность, и все его достоинства делают его идеальным кандидатом для того, чтобы вести нашу команду к новым успехам в Кубке Стэнли».

Лавиолетт станет 19-м главным тренером в истории клуба. Ранее он работал с «Айлендерс» (2001-03), «Каролиной» (2003-08), «Филадельфией» (2009-13), и «Нэшвиллом» (2014-20).

Наивысшее достижение в тренерской карьере Лавиолетта – это победа в Кубке Стэнли вместе с «Каролиной» в 2006 году. В 2010-м и 2017-м он выводил в финал плей-офф «Филадельфию» и «Нэшвилл». «Флайерз» в шести матчах уступили «Чикаго», а «Нэшвилл» – «Питтсбургу» (2-4).

Из «Нэшвилла» американец был уволен 6 января нынешнего года, хотя под его руководством команда ежегодно попадала в плей-офф.