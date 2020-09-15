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15 сентября 17:55
автор: Виктор Шарафудинов

СКА получил у «Сочи» права на вратаря Бердина. Контракт будет подписан в ближайшее время

В прошлом сезоне 22-летний голкипер выступал за АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» под названием «Манитоба Мус».

Официальный сайт СКА сообщил о новом обмене, который произвели петербургский клуб и «Сочи».

Сочинцам переходят спортивные права на шведского центрфорварда Оскара Стена, армейцы получают права на голкипера Михаила Бердина. В ближайшее время с вратарем, вернувшимся из Канады, будет подписан контракт до конца сезона-2020/21.

Уроженец Уфы Бердин выступал в МХЛ за череповецкий «Алмаз», а с 2016 года играл в Северной Америке. Прошлый сезон Михаил провел в системе «Виннипег Джетс» в клубе АХЛ «Манитоба Мус». В 42 матчах он в среднем парировал 91,0% бросков при коэффициенте надежности 2,89.

источник: ХК СКА
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Встреча состоялась в Уфе.
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СКА получил у «Сочи» права на вратаря Бердина. Контракт будет подписан в ближайшее время
В прошлом сезоне 22-летний голкипер выступал за АХЛ за фарм-клуб «Виннипега» под названием «Манитоба Мус».
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