СКА получил у «Сочи» права на вратаря Бердина. Контракт будет подписан в ближайшее время

Официальный сайт СКА сообщил о новом обмене, который произвели петербургский клуб и «Сочи».

Сочинцам переходят спортивные права на шведского центрфорварда Оскара Стена, армейцы получают права на голкипера Михаила Бердина. В ближайшее время с вратарем, вернувшимся из Канады, будет подписан контракт до конца сезона-2020/21.

Уроженец Уфы Бердин выступал в МХЛ за череповецкий «Алмаз», а с 2016 года играл в Северной Америке. Прошлый сезон Михаил провел в системе «Виннипег Джетс» в клубе АХЛ «Манитоба Мус». В 42 матчах он в среднем парировал 91,0% бросков при коэффициенте надежности 2,89.