«Салават Юлаев» обыграть «Торпедо». Уфимцы теперь лидируют на Востоке

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Торпедо» завершился со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

На 16-й минуте счет открыл финский форвард хозяев Маркус Гранлунд, на что нижегородцы ответили голом Дамира Жафярова в большинстве на 26-й. Однако в оставшееся до конца второго периода время хоккеисты уфимской команды организовали три взятия ворот.

На 30-й отличился Александр Кадейкин. На 34-й Теэму Хартикайнен реализовал лишнего, а на 40-й после его передачи Гранлунд оформил дубль.

На 53-й минуте американский защитник Крис Уайдман забросил вторую шайбу «Торпедо» в формате пять на четыре), однако команда Дэвида Немировски не смогла спастись от поражения.

На 56-й отличился еще один финский легионер хозяев Сакари Маннинен. Ассистировали ему все те же Гранлунд и Хартикайнен.