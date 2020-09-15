«Салават Юлаев» обыграть «Торпедо». Уфимцы теперь лидируют на Востоке

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Торпедо» завершился со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).
На 16-й минуте счет открыл финский форвард хозяев Маркус Гранлунд, на что нижегородцы ответили голом Дамира Жафярова в большинстве на 26-й. Однако в оставшееся до конца второго периода время хоккеисты уфимской команды организовали три взятия ворот.
На 30-й отличился Александр Кадейкин. На 34-й Теэму Хартикайнен реализовал лишнего, а на 40-й после его передачи Гранлунд оформил дубль.
На 53-й минуте американский защитник Крис Уайдман забросил вторую шайбу «Торпедо» в формате пять на четыре), однако команда Дэвида Немировски не смогла спастись от поражения.
На 56-й отличился еще один финский легионер хозяев Сакари Маннинен. Ассистировали ему все те же Гранлунд и Хартикайнен.
Ну за 30 секунд до финальной сирены итоговый счет 6:2 в большинстве установил Хартикайнен, у которого в итоге два гола и три результативные передачи.
«Салават Юлаев» вышел в лидеры Восточной конференции. Уфимцы в шести матчах одержали пять побед и набрали десять очков.
«Торпедо», имея четыре очка после шести игр, занимает на Востоке восьмое место.
17 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Ак Барсом», а «Торпедо» примет «Северсталь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Голы: Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен), 15:55 – 1:0. Жафяров (Уайдман), 25:08 (в большинстве) – 1:1. Кадейкин (Коробов, Жарков), 29:32 – 2:1. Хартикайнен (Мухамадуллин, Гранлунд), 33:20 (в большинстве) – 3:1. Гранлунд (Хартикайнен), 39:38 – 4:1. Уайдман (Мили, Жафяров), 52:52 (в большинстве) – 4:2. Маннинен (Гранлунд, Хартикайнен), 55:49 – 5:2. Хартикайнен, 59:31 (в большинстве) – 6:2.
Вратари: Метсола – Тихомиров (00:00-40:00), Серебряков (40:00-60:00).