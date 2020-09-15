Дэвид Немировски: Почему у «Торпедо» не полный состав? Играли все, кто мог

- Потратили много сил, на третий матч не хватило сил. Ребятам было тяжело, они старались. Нам надо восстановиться, отдохнуть дома и готовиться дальше. Почему у «Торпедо» не полный состав? Играют все, кто мог, - приводит слова специалиста пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой игры «Торпедо», имея четыре очка после шести игр, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче чемпионата нижегородская команда на своем льду сыграет против «Северстали».