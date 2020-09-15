Маркус Гранлунд: Несмотря на то, что победили «Торпедо», нам есть над чем работать

– Хорошая победа, мы набрали важные очки. Даже несмотря на то, что мы победили, нам есть над чем работать. Всегда приятно набирать очки, но в хоккее важно не только это, а необходимо еще и хорошо играть в защите. Но самое главное – это победа, – передает слова Гранлунда пресс-служба «Салавата Юлаева».

Отметим, что нападающий набрал в этой игре 4 (2+2) очка.

Добавим, что после этой победы «Салават Юлаев» вышел в лидеры Восточной конференции: уфимцы в шести матчах одержали пять побед и набрали десять очков. 17 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Ак Барсом».