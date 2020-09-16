«Амур» после шести поражений одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Рига) завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 10-й минуте счет открыл Сергей Терещенко, а на 40-й Валентин Пьянов реализовал большинство.

На 56-й минуте счет «размочил» канадский защитник «Динамо» Морган Эллис.

Хабаровская команда одержала первую победу в нынешнем сезоне. «Амур» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ с шести поражений подряд. С двумя очками «тигры» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

У рижского «Динамо» три очка после пяти матчей. Латвийский клуб занимает десятое место на Западе.