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16 сентября 14:15

«Амур» после шести поражений одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»

Латвийский клуб занимает предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Рига) завершился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 10-й минуте счет открыл Сергей Терещенко, а на 40-й Валентин Пьянов реализовал большинство.

На 56-й минуте счет «размочил» канадский защитник «Динамо» Морган Эллис.

Хабаровская команда одержала первую победу в нынешнем сезоне. «Амур» стартовал в регулярном чемпионате КХЛ с шести поражений подряд. С двумя очками «тигры» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

У рижского «Динамо» три очка после пяти матчей. Латвийский клуб занимает десятое место на Западе.

18 сентября рижане сыграет на выезде с «Барысом». «Амур» 20 сентября сыграет в гостях с «Трактором».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Рига) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Терещенко (Васильев, Горшков), 09:14 – 1:0. Пьянов (Корягин, Файзуллин), 39:23 (в большинстве), – 2:0. Эллис (Паршин, Витасек), 55:24 – 2:1.

Вратари: Аликин – Проскуряков.

Броски по воротам: 24-40

источник: «Советский спорт»
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«Амур» после шести поражений одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»
Латвийский клуб занимает предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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