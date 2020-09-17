«Миннесота» обменяла Стаала в «Баффало» на Юханссона

Официальный сайт НХЛ сообщает, что «Миннесота» обменяла 35-летнего центрального нападающего Эрика Стаала в «Баффало» на 29-летнего шведского форварда Маркуса Юханссона.

В сезон 2019/20 Стаал набрал 47 очков (19+28) в 66 матчах регулярного чемпионата, а также отметился одним голом и четырьмя результативными передачами в четырех играх квалификации Кубка Стэнли. В феврале прошлого года Эрик подписал с «Миннесотой» новый двухлетний контракт с среднегодовой зарплатой 3,25 миллионов долларов США.

Бывший форвард «Вашингтона», «Нью-Джерси» и «Бостона» Юханссон провел в «Баффало» один сезон. В 60 матчах регулярного чемпионата-2019/20 Маркус набрал 30 очков (9+21).

«Стаал положительно влиял на ребят в команде, но иногда перемены идут на пользу, – заявил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин. – Это часть процесса. Нам пора что-то менять. Нужно найти другой путь к успеху, и мы пытаемся это сделать.

Мы пытаемся улучшить команду, для этого иногда нужно прибегать к радикальным мерам. Мы становимся немного моложе. Это другой подход. Маркус – это скорость, это технические навыки, мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде.