ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 сентября 07:30
автор: Виктор Шарафудинов

«Миннесота» обменяла Стаала в «Баффало» на Юханссона

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира играл за «Уайлд» с 2016 года.

Официальный сайт НХЛ сообщает, что «Миннесота» обменяла 35-летнего центрального нападающего Эрика Стаала в «Баффало» на 29-летнего шведского форварда Маркуса Юханссона.

В сезон 2019/20 Стаал набрал 47 очков (19+28) в 66 матчах регулярного чемпионата, а также отметился одним голом и четырьмя результативными передачами в четырех играх квалификации Кубка Стэнли. В феврале прошлого года Эрик подписал с «Миннесотой» новый двухлетний контракт с среднегодовой зарплатой 3,25 миллионов долларов США.

Бывший форвард «Вашингтона», «Нью-Джерси» и «Бостона» Юханссон провел в «Баффало» один сезон. В 60 матчах регулярного чемпионата-2019/20 Маркус набрал 30 очков (9+21).

«Стаал положительно влиял на ребят в команде, но иногда перемены идут на пользу, – заявил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин. – Это часть процесса. Нам пора что-то менять. Нужно найти другой путь к успеху, и мы пытаемся это сделать.

Мы пытаемся улучшить команду, для этого иногда нужно прибегать к радикальным мерам. Мы становимся немного моложе. Это другой подход. Маркус – это скорость, это технические навыки, мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде.

Я думаю, у него есть возможность раскрыться в качестве центрфорварда. В «Баффало» есть хороший первый центр Джек Айкел, иногда ему там не хватало возможностей.

У нас они будут. Тренер Дин Эвасон знает его по «Вашингтону» и считает, что Маркус может быть сильным центром. Мы дадим ему шанс».

Стаал в 2006 году помог «Каролине» выиграть Кубок Стэнли, а в 2007 и 2010 годах в составе сборной Канады выиграл чемпионат мира и золотую медаль Олимпиады в Ванкувере.

Всего на счету Эрика 1240 матчей и 1021 очко (436+585) в регулярных чемпионатах НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Jaguar совместно с режиссером Робом Уитвортом создали фильм об обновленном Jaguar F-PACEОбновленный Jaguar F-PACE 21 модельного годаФергюсон заявил о желании сразиться с Порье, даже несмотря на его отказВ Сеть слили откровенный снимок стюардессы в кабине пилотовКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
«Миннесота» обменяла Стаала в «Баффало» на Юханссона
Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и чемпион мира играл за «Уайлд» с 2016 года.
17.09.2020 07:30
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Матч Швеция — Россия могут перенести или вообще отменить
Бывший главный тренер «Далласа» Монтгомери стал помощником Беруби в «Сент-Луисе»
Контракт заключен на два года.
17.09.2020 06:30
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Николай Заварухин: Наша недисциплинированная игра – одна из главных причин поражения от «Динамо»
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
16.09.2020 20:13
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Крикунов - о победе над «Сибирью»: Начали хорошо, повели 2:0, а потом расслабились
Бело-голубые одержали третью победу подряд.
16.09.2020 19:46
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» благодаря хет-трику Яшкина, одержав третью победу подряд
Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся в Новосибирске.
16.09.2020 17:41
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Амур» после шести поражений одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское «Динамо»
Латвийский клуб занимает предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
16.09.2020 14:15
Хоккей
«Салават Юлаев» арендовал вратаря Тарасова у «Коламбуса»
Двустороннее соглашение рассчитано на один год.
16.09.2020 13:48
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Вратарь «Вашингтона» Холтби выйдет на рынок свободных агентов
Руководство «Кэпиталз» не смогло договориться о новом контракте с обладателем Кубка Стэнли.
16.09.2020 12:33
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«На кону стоял наш сезон». Варламов – о победе над «Тампой»
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
16.09.2020 08:44
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Тампа-Бэй» – «Нью-Йорк Айлендерс». Варламов признан первой звездой матча
Встреча прошла в Эдмонтоне (Канада).
16.09.2020 08:11
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика