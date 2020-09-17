Алексей Волков: «Авангард» получил права на качественного голкипера

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен в магнитогорский «Металлург» нападающего Семена Кошелева.

В результате сделки омский клуб получил права на 26-летнего вратаря Василия Демченко, который в апреле подписал двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс» сроком на один год.

«Мы с тренерским штабом долго обсуждали будущее Кошелева в нашей команде и пришли к выводу, что Семену необходимо найти клуб, где он стабильно будет получать игровую практику, – заявил Волков в интервью официальному сайту «Авангарда». – Поэтому искали возможности для обмена и нашли устраивающий нас вариант в Магнитогорске. С обменом Кошелева мы освобождаем место под потолком зарплат и получаем права на качественного голкипера, который в перспективе может усилить нашу команду».

Всего в составе «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Демченко провел 223 матча в КХЛ, одержав 84 победы при проценте отраженных бросков 92,4.