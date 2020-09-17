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17 сентября 14:41
автор: Юрий Нечаев

ИИХФ отменила молодежный чемпионат мира в низших дивизионах из-за коронавируса

Всего отменено 10 турниров.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила об отмене нескольких молодежных турниров из-за коронавируса.

В частности, не состоятся молодежный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также юниорский чемпионат мира у женщин.

Пресс-служба ИИХФ сообщает, что данное решение принято на основании рекомендаций экспертной группы по коронавирусу.

При этом отмечается, что молодежный чемпионат мира в топ-дивизионе, который должен пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, состоится.

Таким образом, отменены следующие турниры:

Мужские
чемпионат мира U-20, дивизион I, группа А (Дания, 13–19 декабря
чемпионат мира U-20, дивизион I, группа В (Эстония, 10 –17 февраля 2021 года)
чемпионат мира U-20, дивизион II, группа А (Румыния, 8 –14 февраля 2021 года)
чемпионат мира U-20, дивизион II, группа В (Сербия, 8 –14 февраля 2021 года)
чемпионат мира U-20, дивизион III (Мексика, 11 –16 февраля 2021 года)

Женские
чемпионат мира U-18 (Швеция, 5–12 января 2021 года)
чемпионат мира U-18, дивизион I, группа А (Венгрия, 10–16 января 2021 года)
чемпионат мира U-18, дивизион I, группа B (Австрия, 10–16 января 2021 года)
чемпионат мира U-18, дивизион II, группа А (Великобритания, 19–22 января 2021 года)
чемпионат мира U-18, дивизион II, группа В (Турция, 28–31 января 2021 года).

источник: IIHF
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