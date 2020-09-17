ИИХФ отменила молодежный чемпионат мира в низших дивизионах из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила об отмене нескольких молодежных турниров из-за коронавируса.

В частности, не состоятся молодежный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также юниорский чемпионат мира у женщин.

Пресс-служба ИИХФ сообщает, что данное решение принято на основании рекомендаций экспертной группы по коронавирусу.

При этом отмечается, что молодежный чемпионат мира в топ-дивизионе, который должен пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, состоится.

Таким образом, отменены следующие турниры: