ИИХФ отменила молодежный чемпионат мира в низших дивизионах из-за коронавируса

Мужские

чемпионат мира U-20, дивизион I, группа А (Дания, 13–19 декабря

чемпионат мира U-20, дивизион I, группа В (Эстония, 10 –17 февраля 2021 года)

чемпионат мира U-20, дивизион II, группа А (Румыния, 8 –14 февраля 2021 года)

чемпионат мира U-20, дивизион II, группа В (Сербия, 8 –14 февраля 2021 года)

чемпионат мира U-20, дивизион III (Мексика, 11 –16 февраля 2021 года)

Женские

чемпионат мира U-18 (Швеция, 5–12 января 2021 года)

чемпионат мира U-18, дивизион I, группа А (Венгрия, 10–16 января 2021 года)

чемпионат мира U-18, дивизион I, группа B (Австрия, 10–16 января 2021 года)

чемпионат мира U-18, дивизион II, группа А (Великобритания, 19–22 января 2021 года)

чемпионат мира U-18, дивизион II, группа В (Турция, 28–31 января 2021 года).

The IIHF cancels the men's U20 World Championship tournaments (except top-level #WorldJuniors) and the U18 Women's World Championship tournaments due to the situation with the #COVID19 pandemic.



