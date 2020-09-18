Микко Койву покидает «Миннесоту» после 15 сезонов в клубе

«Микко Койву был настоящим лидером команды как на льду, так и за его пределами на протяжении своей 15-летней карьеры в «Уайлд». Он был капитаном в течение последних 11 сезонов, став первым игроком, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ с «Миннесотой» (1 декабря 2019 года). Его трудолюбие, целеустремленность и командный настрой будет чрезвычайно сложно заменить. Мы благодарим Микко за все, что он сделал для нашей организации, и желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», - говорится в сообщении пресс-службы «Уайлд».

Добавим, что Койву был выбран «Миннесотой» на драфте 2001 года под общим шестым номером. В регулярных чемпионатах НХЛ 37-летний центральный нападающий провел в общей сложности 1028 матчей и набрал 709 (205+504) очков, а также записал на свой счет 28 (11+17) очков в 59 встречах плей-офф.