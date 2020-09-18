Джон Купер: Уникальность этого плей-офф еще и в том, что отдыха нет совсем

- Уникальность этого плей-офф еще и в том, что отдыха нет совсем. Ребятам практически и порадоваться будет некогда, потому что меньше, чем через двое суток нам снова играть. А ведь травмы нагромождаются. В это время года все просто молят об отдыхе. Кто бы в этом году ни поднял Кубок Стэнли - он его заработает, это говорю вам точно, - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу «Лайтнинг» в овертайме переиграли «Айлендерс» (2:1) в шестом матче финала Восточной конференции и, одержав победу в серии со счетом 4-2, вышли в финал Кубка Стэнли, где сыграют против «Далласа».