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18 сентября 20:40

Джон Купер: Уникальность этого плей-офф еще и в том, что отдыха нет совсем

Главный тренер «Тампа-Бэй» заявил, что команде некогда праздновать выход в финал Кубка Стэнли.

- Уникальность этого плей-офф еще и в том, что отдыха нет совсем. Ребятам практически и порадоваться будет некогда, потому что меньше, чем через двое суток нам снова играть. А ведь травмы нагромождаются. В это время года все просто молят об отдыхе. Кто бы в этом году ни поднял Кубок Стэнли - он его заработает, это говорю вам точно, - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу «Лайтнинг» в овертайме переиграли «Айлендерс» (2:1) в шестом матче финала Восточной конференции и, одержав победу в серии со счетом 4-2, вышли в финал Кубка Стэнли, где сыграют против «Далласа».

источник: NHL (НХЛ)
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