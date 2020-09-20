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20 сентября 01:25
автор: Виктор Шарафудинов

Николай Хабибулин: «Тампа» сильнее «Далласа», но у Худобина классная история в этом плей-офф

Первый матч финала Кубка Стэнли состоится сегодня ночью.

Бывший вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Николай Хабибулин поделился своими ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли, в котором «молнии» сыграют против «Даллас Старз».

«У этой «Тампы» есть отлаженная система, – цитирует слова Хабибулина официальный сайт НХЛ. –Важно, чтобы здоровыми оставались те, кто может играть. Времени сейчас у «Лайтнинг» не особо много между раундами. Если бы «Даллас» затянул серию с «Вегасом» до семи матчей, то «Тампа» отдохнула на пару дней больше. Но все получилось наоборот.

Мне все равно кажется, что «Тампа» посильнее. «Далласу» придется тяжеловато в этой серии. Но ведь никто не думал, что техасцы дойдут до финала Кубка Стэнли. А они туда вышли. Антон Худобин прилично играет, и забивающие ребята у них есть. В нужные моменты решают все. Тем не менее, предпочтение отдаю «Тампе».

До пандемии я прилетал в Торонто, смотрел матч «Тампы». Первое, что бросилось в глаза: такой высокий вратарь как Василевский очень легко двигается. Эти движения очень взрывные. Он везде успевает. Очень редко его можно растащить по углам, застать врасплох. И с прямого броска, мне кажется, ему очень тяжело забить. Есть габариты, растяжка. Без проблем перемещается в любой угол. Будто его рост не 193 см, а 180 см. На это прям сразу обращаешь внимание.

История Худобина в этом плей-офф очень классная. Мне кажется, он никогда особо не был основным вратарем. Уже возрастной парень. И тут на него выпало, что нужно много играть, причем подряд. Но посмотрите, «Даллас» начал побеждать, и теперь видно, что Антон получает громадное удовольствие от игры, что его команда идёт дальше, а он сам проводит все матчи нон-стоп. Это для него большое наслаждение.

Мне бы хотелось посмотреть каждый матч финала. Не знаю, получится ли включать хоккей ночью. Или заткну уши, чтобы не слышать результат — и посмотреть днем, будто матч проходит вживую. Но такой хоккей пропускать нельзя. Тем более впервые в истории в финале Кубка Стэнли играют два российских вратаря».

В 2004 году Хабибулин помог «Тампе» впервые в истории выиграть Кубок Стэнли. Российский вратарь 16 лет назад сыграл в чемпионском плей-офф «молний» 23 матча, одержав 16 побед и отразив 93,3% бросков соперников.

источник: NHL (НХЛ)
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