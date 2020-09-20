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20 сентября 01:59
автор: Виктор Шарафудинов

Старт нового сезона НХЛ может быть перенесен на январь

Ранее руководители лиги заявляли, что регулярный чемпионат ориентировочно начнется в декабре.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в интервью телеканалу Sportsnet заявил, что старт сезона-2020/21 может быть перенесен на начало января.

«1 декабря было и остается ориентировочной датой, – заявил Беттмэн. – Но я не удивлюсь, если начало сезона будет перенесено на конец декабря или даже на начало января. Впрочем, прямо сейчас нет смысла делать никаких окончательных комментариев по поводу наших планов, поскольку мы до сих пор многого не знаем.

Мы постараемся действовать столь же гибко как во время подготовки к рестарту. Мы будем изучать все возможности, чтобы принять наилучшее решение в нужный момент».

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 был завершен досрочно в марте из-за пандемии коронавируса. 1 августа НХЛ возобновила сезон с плей-офф, в котором впервые в истории приняли участие 24 команды.

Сегодня ночью состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» – «Даллас». Седьмой матч серии в случае необходимости пройдет 30 сентября.

источник: Sportsnet.ca
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Старт нового сезона НХЛ может быть перенесен на январь
Ранее руководители лиги заявляли, что регулярный чемпионат ориентировочно начнется в декабре.
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