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20 сентября 20:59

Тренер СКА: Брагин приболел, дали ему возможность отдохнуть

Тренер СКА Андрей Козырев, что в команде приняли решение предоставить отдых приболевшему Валерию Брагину.

- Он немного простудился. Сейчас такое время, решили перестраховаться. Если раньше на небольшое недомогание не обращали внимание, сейчас дали возможность Валерию Николаевичу отдохнуть, - цитирует Козырева пресс-служба СКА.

Напомним, что в воскресенье СКА на своем льду одержал волевую победу над нижегородской командой со счетом 2:1, главный тренер петербургского клуба отсутствовал на тренерской скамейке из-за простуды.

Добавим, что после этой игры СКА набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга дома сыграет против «Сибири».

источник: ХК СКА
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