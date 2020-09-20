Тренер СКА: Брагин приболел, дали ему возможность отдохнуть

- Он немного простудился. Сейчас такое время, решили перестраховаться. Если раньше на небольшое недомогание не обращали внимание, сейчас дали возможность Валерию Николаевичу отдохнуть, - цитирует Козырева пресс-служба СКА.

Напомним, что в воскресенье СКА на своем льду одержал волевую победу над нижегородской командой со счетом 2:1, главный тренер петербургского клуба отсутствовал на тренерской скамейке из-за простуды.

Добавим, что после этой игры СКА набрал 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда из Санкт-Петербурга дома сыграет против «Сибири».