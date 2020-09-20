Андрей Козырев: Традиционно матчи с «Торпедо» складываются для нас тяжело

- Традиционно матчи с «Торпедо» складываются для нас тяжело. Хорошая, быстрая команда. Радует, что победили, что наша молодежь себя показала. Ярослав Аскаров здорово сыграл. Как и, соответственно, молодые игроки, которые сегодня дебютировали, - приводит слова Козырева пресс-служба СКА.

Напомним, что в воскресенье СКА на своем льду одержал волевую победу над нижегородской командой со счетом 2:1. После этой игры петербургская команда набрала 13 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга на своем льду сыграет против «Сибири».