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21 сентября 00:32

Андрей Зубарев: В матче с «Динамо» ничего не получилось

Защитник «Спартака» прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата против московского «Динамо» (0:5).

- У нас сегодня ничего не получилось. Не было командных действий в нашем исполнении. Вроде устали сегодня и проделали физическую работу, но она была сделана неправильно, потому что не принесла результата.

Нам не важно, насколько хорош соперник. Это ошибка каждого из нас: моя, его. Мы - команда. Кто-то ошибся - другой должен помочь. Хоккей - это командный вид спорта. Все могут помочь друг другу, но бывает происходит неразбериха, - приводит слова Зубарева пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этого поражения «Спартак», имея в активе пять очков, расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду встретятся с «Амуром».

источник: ХК «Спартак»
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