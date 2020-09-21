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21 сентября 08:46
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Яшкин: «Спартак» не играл так плохо, чтобы проиграть 0:5

Нападающий «Динамо» стал автором первого гола в столичном дерби.

Дмитрий Яшкин прокомментировал победу московского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0).

«Забивал ли я когда-нибудь до этого головой? Точно не помню, но, возможно, такое уже со мной случалось, – отметил Яшкин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Все в порядке. Зубы целы, нос тоже. Лицо, как видите, не пострадало. А лед я к визору прикладывал. Это же он пострадал, надо было его подлечить.

Сегодня мы хорошо играли. Моментов было куда больше, чем на один гол. Постараемся продолжать в том же духе.

У «Спартака» ведущих игроков не хватало, это ощущалось. Но я скажу, они не так плохо играли, не на такой счет. Просто мы важные моменты реализовали, забили быстро. А при счете 0:4 уже сложно выгрести. Но здорово, что даже в такой ситуации мы продолжали играть дисциплинированно, помогли Бочарову «сухарь» заработать».

Яшкин открыл счет на 14-минуте, реализовав большинство. Всего на его счету шесть шайб в семи матчах нынешнего сезона.

«Динамо» одержало четвертую победу кряду. Набрав восемь очков, бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции.

«Спартак» находится на седьмой строчке, имея пять очков после восьми встреч.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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