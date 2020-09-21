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21 сентября 09:49
автор: Виктор Шарафудинов

Джон Купер: Мы надеемся, что Стэмкос вернется в какой-то момент финальной серии

Капитан «Тампы» не принимал участия в матчах с 25 февраля.

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о том, что капитан «молний» Стивен Стэмкос возможно сможет помочь команде в финальной серии Кубка Стэнли против «Даллас Старз».

30-летний канадский нападающий в начале марта перенес операцию, а накануне рестарта сезона получил новую травму. Стэмкос возобновил тренировки а льду лишь на прошлой неделе.

«Не так часто выпадает шанс оказаться там, где мы есть, и Стивен хочет принять в этом участие, –цитирует Купера официальный сайт НХЛ. – Такая вероятность существует. Он помогал команде с психологической точки зрения, но он также хочет быть частью нашего коллектива на льду. Мы не знаем, когда это произойдет. Надеемся, что в какой-то момент серии он вернется, но мы не можем быть в этом уверены».

В 57 матчах регулярного чемпионата Стэмкос набрал 66 очков (29 шайб + 37 результативных передач).

В первом матче «Тампа» финала Кубка Стэнли «Тампа» уступила «Далласу» 1:4. Второй матч состоится сегодня ночью и начнется в 3:00 по московскому времени.

источник: NHL (НХЛ)
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Джон Купер: Мы надеемся, что Стэмкос вернется в какой-то момент финальной серии
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