Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, отдавшим 26 или более передач в одном плей-офф

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал третьим игроком в истории НХЛ, отдавшим 26 или более результативных передач в одном плей-офф.

Сегодня «Лайтнинг» в овертайме пятого матча серии финала Кубка Стэнли уступили «Далласу» со счетом 2:3. В этой игре Кучеров набрал одно очко за результативную передачу. В текущем плей-офф форвард уже 26 раз ассистировал партнерам. 26 или более голевых пасов в одном розыгрыше Кубка Стэнли ранее отдавали лишь Уэйн Гретцки (1983, 1985, 1987 и 1988 годы) и Марио Лемье (1991).

