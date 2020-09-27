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27 сентября 18:54
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА обыграл «Йокерит» в Хельсинки

Армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – ЦСКА завершился со счетом 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

Форвард Антон Слепышев открыл счет на 57-й секунде встречи, но затем «Йокерит» вышел вперед. Ессе Йоэнсуу распечатал ворота армейцев на шестой минуте, а Вели-Матти Савинайнен реализовал большинство на 28-й.

Победу московскому клубу принесли голы Сергея Андронова и Андрея Светлакова в третьем периоде (на 44-й и 58-й минутах) соответственно. За четыре секунды до финальной сирены шайбу в пустые ворота «Йокерита» направил Дмитрий Саморуков.

ЦСКА, набрав 15 очков в девяти играх, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Йокерит» находится на девятой строчке с шестью очками.

29 сентября состоятся матчи «Авангард» – «Йокерит» и «Динамо (Рига) – ЦСКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Слепышев (Локтионов, Голдобин), 0:57 – 0:1. Йоэнсуу (Скленичка, О’Нилл), 5:38 – 1:1. Савинайнен (Лехтонен, Толванен), 27:09 (в большинстве) – 2:1. Андронов (Локтионов, Саморуков), 43:31 – 2:2. Светлаков (Попов, Киселевич), 57:08 – 2:3. Саморуков (Андронов), 59:56 – 2:4 (в пустые ворота).

Вратари: Кальнинш – Шарыченков

Броски по воротам: 23-35

источник: «Советский спорт»
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