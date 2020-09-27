ЦСКА обыграл «Йокерит» в Хельсинки

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – ЦСКА завершился со счетом 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

Форвард Антон Слепышев открыл счет на 57-й секунде встречи, но затем «Йокерит» вышел вперед. Ессе Йоэнсуу распечатал ворота армейцев на шестой минуте, а Вели-Матти Савинайнен реализовал большинство на 28-й.

Победу московскому клубу принесли голы Сергея Андронова и Андрея Светлакова в третьем периоде (на 44-й и 58-й минутах) соответственно. За четыре секунды до финальной сирены шайбу в пустые ворота «Йокерита» направил Дмитрий Саморуков.

ЦСКА, набрав 15 очков в девяти играх, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Йокерит» находится на девятой строчке с шестью очками.