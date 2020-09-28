Дэвид Немировски: Важно, что в матче с «Нефтехимиком» организовали четыре шайбы в большинстве

- С самого начала были видны и настрой, и концентрация. Хорошо действовали на протяжении всего матча. Важно, что организовали четыре шайбы в большинстве. Игрой я доволен. Немного расстроило, что проведший отличную игру Никита Серебряков не сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Он сегодня был этого достоин, - приводит слова Немировски пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что после этой победы «Торпедо» набрало восемь очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата «Торпедо» дома сыграет против «Ак Барса».