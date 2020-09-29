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29 сентября 10:23
автор: Владислав Корегин

Антон Худобин: Мы не выиграли, но у команды есть невероятный характер

Вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал поражение своей команды от «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли.

– Сейчас нет никаких чувств, только опустошенность. Мы не выиграли, но у команды есть невероятный характер. Не стоит вспоминать о прошлом, ведь есть настоящее и будущее. Давайте подумаем об этом, – цитирует Худобина официальный сайт лиги.

Напомним, что в шестой игре с «Лайтнинг» 34-летний голкипер совершил 27 сейвов из 29 возможных. Во всем плей-офф сезона-2019/20 он отразил 91,7% бросков – его команда одержала 14 побед в 25 матчах.

Напомним, что «Тампа» обыграла «Даллас» в финальной серии со счетом 4-2.

источник: NHL (НХЛ)
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Антон Худобин: Мы не выиграли, но у команды есть невероятный характер
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