Рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с ЦСКА

«Игроки основной команды находятся карантине, а клуб отказался выставлять на матч резервный состав. В связи с этим рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение (-:+)», - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Напомним, что 23 сентября стало известно, что руководство рижского клуба после нескольких подтвержденных случаев заражения коронавирусом в команде объявило о закрытии основного состава на карантин до 5 октября. До этой даты латвийский клуб должен был сыграть с московскими «Динамо» и ЦСКА, минским «Динамо» и «Витязем».