«Сент-Луис» отдал нападающего Торопченко в аренду в «Куньлунь»

Официальный сайт «Сент-Луис Блюз» сообщил, что в сезоне-2020/21 российский нападающий Алексей Торопченко будет выступать в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар» на правах аренды.

При этом в договоре прописано условие, что «Блюз» в случае необходимости могут вызвать 21-летнего форварда для участия в тренировочном лагере накануне старта регулярного чемпионата.

На драфте НХЛ 2017 года «Сент-Луис» выбрал Торопченко в четвертом раунде под общим 113-м номером.

На данный момент Алексея не провел ни одной игры в НХЛ, а в минувшем сезоне играл в АХЛ за фарм-клуб прошлогодних обладателей Кубка Стэнли «Сан-Антонио Рэмпейдж».